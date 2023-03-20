Gümrük muhafaza ekipleri 450 bin liralık uçucu yağ ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Dereköy Gümrük Kapısı'nda beyan harici ülkeye sokulmaya çalışılan çok miktarda uçucu (esansiyel) yağ ele geçirdi. Yakalanan 450 bin lira değerindeki kaçak eşyaya ekiplerce el konuldu.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Dereköy Gümrük Kapısı'na gelen bir araç, gümrük ve tescil işlemlerini tamamlamasını müteakip kontrol amaçlı-ray taramasına sevk edildi. X-ray taramasından önce araç sürücüsüne aracında herhangi kaçak veya suç teşkil edecek bir eşya olup olmadığı sorulduğunda sürücü bu türden bir eşyanın olmadığı cevabını verdi. Bunun akabinde söz konusu araç taramadan geçirilip şüphe uyandıran yoğunlukların olduğu tespit edilmesinin ardından araç detaylı aramaya tabi tutuldu. Yapılan fiziki kontrolde araçtaki şahıslara ait valizlerin altında koliler bulunduğu görüldü.

Kutularda yapılan incelemede farklı çeşit ve aromalara sahip, terapötik ve rahatlatıcı özelliklerinin yanı sıra cilt bakımı, parfüm ve ortam kokusu amacıyla kullanıldığı bilinen çok sayıda beyan harici uçucu yağ getirildiği anlaşıldı. Yapılan ölçüm ve tespit çalışmaları neticesinde 450 bin Türk Lirası değerinde olduğu belirlenen 727 adet uçucu yağa el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.