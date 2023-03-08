Gümrük muhafaza ekipleri Adana'da 11 milyon adet makaron ele geçirdi

Gümrük muhafaza ekiplerince Adana'da bir depoda gerçekleştirilen operasyonda 11 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi. Ele geçirilen malzemenin 5 milyon 500 bin Türk Lirası değerinde olduğu aktarıldı.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Adana Bölge Amirliği ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde, Adana'nın Seyhan ilçesinde yer alan sanayi bölgesindeki bir depoda kaçak tütün mamulleri bulundurulduğu tespit edildi. Bunun üzerine söz konusu depo ekiplerce takibe alınarak çevredeki muhtemel şüpheli hareketlilik anbean izlenmeye alındı. Savcılık talimatıyla birlikte depoya baskın yapan ekipler deponun alt ve üst katlarının makaron kutularıyla dolu olduğunu gördü. Gerçekleştirilen operasyonda toplamda 11 milyon adet kaçak boş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak makaronların 5 milyon 500 bin Türk Lirası değerinde olduğu belirlendi.