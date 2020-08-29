Gümrük Muhafaza Ekipleri Gürbulak'ta 70 kilogram uyuşturucu yakaladı

İlk operasyonda, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından şüphelenilen araç,-ray taramasından sonra dedektör köpeklerle arandı. Yapılan arama sonucunda tır çekicisinin kapılarına, yan duvarlarına ve sürücü yatağının altına toplam 21 paket uyuşturucu gizlendiği tespit edildi. Paketler içerisinde ele geçirilen 16 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi.

İkinci operasyonda ise Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından su ısıtıcısı ve rulman türü araç parçalarının içerisine gizlenen uyuşturucu, yapılan çalışma sonrası tespit edildi. Yapılan detaylı arama sonrasında, su ısıtıcısından 28 paket içerisinde 48 kilogram, rulmanın içerisinden ise 4 kilogram Afyon sakızı cinsi uyuşturucu çıkarıldı. İki olayda ele geçirilen toplam 52 kilogram Afyon sakızı cinsi uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 700 bin lira olduğu anlaşıldı.

Gerçekleştirilen son operasyonda da bir tırın dorsesinin arka bölümüne gizlenen ve bir düzenek yardımıyla birbirine bağlanarak saklanan dört adet plastik şişe tespit edilirken, plastik şişelerin içerisine yerleştirilmiş toplam 2 kilogram, yarım milyon lira değerinde metamfetamin cinsi uyuşturucu, narkotik dedektör köpeği tarafından bulundu.

Olaylara ilişkin 4 kişi gözaltına alınırken, konulara ilişkin soruşturmalar sürüyor.