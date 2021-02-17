Gümrük Muhafaza Ekipleri Habur sınır kapısında 25 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gümrük kapısına Irak'tan gelen yabancı plakalı bir otobüs, yapılan analizler doğrultusunda riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli otobüs-ray taramasına sevk edildikten sonra, narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi. Dedektör köpeklerin otobüsün bagajında bulunan mermer görünümlü plastik kesme tahtalarına aşırı tepki vermesi üzerine, ürünler otobüsten indirildi. Açılan iki adet kesme tahtasının içinin tamamen toz bir madde ile kaplandığı gözlendi. Toz maddeden alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde eroin olduğu anlaşıldı.

Ele geçirilen toplam 2 kilogram 150 gram ağırlığında eroine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, benzer ürünleri taşıyan bir başka otobüsün de Türkiye sınırları içerisinde olduğu saptandı. Yapılan araştırmalar neticesinde, İstanbul'da olduğu belirlenen şüpheli otobüsün bilgileri İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile paylaşıldı. Paylaşılan bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli otobüs durdurularak kontrol edildi ve bagajında 4 adet et kesme tahtasına rastlandı. Benzer yöntemler izlenerek uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı saptanan söz konusu tahtaların içerisinde toplam 8 kilogram eroin ele geçirildi.

“Yangın tüpünün içindeki eroini dedektör köpek buldu”

Öte yandan Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği bir başka operasyonda, Habur Gümrük Kapısından Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yabancı plakalı otomobil, riskli olarak değerlendirildi. X-ray cihazına sevk edilen otomobilin ön koltuklarında ve bagajında olağan dışı yoğunluğa rastlaması üzerine araç arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpekler eşliğinde yapılan aramada aracın ön koltuklarının içerisine karton kutularda toz maddelerin saklandığı tespit edildi. Araç bagajında bulunan yangın tüpüne de narkotik dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine yangın tüpü kesilerek açıldı. Karton kutuların içindeki toz maddeden alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde metanfetamin olduğu, yangın tüpündeki toz maddenin ise eroin olduğu belirlendi. Operasyon neticesinde toplam 13 kilogram metanfetamin ve 2 kilogram eroin ele geçirildi.

Art arda gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde yakalanan 25 kilogram uyuşturucuya el konulurken konuya ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında 7 şahsın gözaltına alındığı ve olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.