Gümrük Muhafaza Ekipleri Habur'da iki aracın gizli bölmelerinde yüzlerce cep telefonu ele geçirdi

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen risk analizi neticesinde, Irak'tan Türkiye'ye gelen iki araç riskli olarak değerlendirildi. Birkaç gün ara ile Türkiye'ye gelen otobüs ve tır gümrük sahasında takibe alındı.

Gerçekleştirilen ilk operasyonda,-ray taramasına sevk edilen otobüsün yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine otobüs detaylı kontrol yapılmak üzere arama hangarına alındı. Burada yapılan incelemede aracın yakıt deposunun bir bölümünün kesildiği daha sonradan kesilen parçanın tekrar kaynaklanarak depoya montajlandığı anlaşıldı. Bu bölüm muhafaza memurlarınca kesilerek açıldı ve araç deposunda oluşturulan gizli bölmede siyah renkli poşetlere sarılarak su geçirmeyecek şekilde paketlenmiş toplam 517 adet muhtelif markalara ait cep telefonu ele geçirildi.

Bu operasyondan birkaç gün sonra gerçekleştirilen diğer operasyonda ise Gümrük Muhafaza ekipleri bu kez bir tırdan şüphelendi, yapılan analiz sonrasında riskli görülen tır,-ray tarama cihazına sevk edildi.

Tarama sonrasında tırın, dingil diye tabir edilen tekerlek birleşim noktalarında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine araç, arama hangarına alınarak şüpheli yoğunluk tespit edilen bölgelere ulaşmak için önce tırın lastikleri söküldü. Lastikler çıkarıldığında tır dorselerinin tekerlek birleşim noktalarının kaynak ile kapatıldığı görüldü. Bu bölgelere kaynatılmış parça kesilerek açıldığında özel olarak oluşturulmuş gizli bölme içerisinde toplam 173 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin öz verili çalışması neticesinde araçların gizli bölmelerinde tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan cep telefonlarına ve bu telefonların naklinde kullanılan araçlara el konuldu.

Olaylara ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.