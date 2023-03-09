Gümrük Muhafaza ekipleri Mersin'de 35 kilogram esrar ele geçirdi

Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Taşucu Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda tavuk baharatının içerisine gizlenmiş 35 kilogram esrar ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince Lübnan'dan Mersin Taşucu Limanı'na gelen araçlara yönelik risk analizleri sonucunda gerçekleştirilen kontrollerde, birlikte geldiği saptanan üç tır takibe alındı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde riskli bulunan ve liman sahasına “boş” şekilde gelen araçlar kontrol edilmek üzere-ray taramasından geçirildi. X-ray görüntülerinde şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi üzerine arama hangarına alınan araçlar narkotik dedektör köpekler eşliğinde aramaya tabi tutuldu.

Yapılan detaylı arama neticesinde araçların kabin ve sandıklarında gizlenmiş vaziyette 35 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerinin dedektör köpekleri yanıltacağını düşünerek esrarı tavuk baharatı bulunan kutu ve paketlere sakladığı görüldü. Yakalanan uyuşturucuya Gümrük Muhafaza ekiplerince el konulurken 3 kişi gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturmaya Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.