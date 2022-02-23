Gümrük Muhafaza ekipleri, tonlarca kaçak nargile tütünü ve malzemesinin yurda girişine engel oldu

Gümrük Muhafaza ekiplerince, Hatay'da 1,5 ton kaçak tütün, 2,8 ton gliserin, 175 kilogram nargile aroması, 325 kilogram glikoz şurubu, 5 kilogram gıda boyası ile yaklaşık 146 bin adet nargile parçası ve ambalajlama malzemesi ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışmalarında kentte bir adreste yasadışı nargile tütünü imalatı ve satışı yapıldığına ilişkin bilgi alındı. Yapılan araştırmada şüpheli adres belirlenerek takibe alındı. Takip esnasında şüpheli adresteki suç unsurlarının karton koliler içerisinde binadan çıkarılmak istenmesi üzerine Gümrük Muhafaza ekipleri harekete geçti.

İlk müdahalenin ardından binada yapılan aramada bir ton 500 kilogram tütün, 2 ton 800 kilogram gliserin, 325 kilogram glikoz şurubu, 175 kilogram nargile aroması ve 5 kilogram gıda boyası ele geçirildi. Ayrıca, 136 bin adet sipsi, 5 bin 700 adet marpuç, 4 bin 250 adet ambalaj, 19 adet paketleme makinesi ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonu ile tespit edilerek faaliyetine son verilen kaçak nargile tütünü imalathanesinde ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.