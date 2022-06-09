Gümrük Muhafaza ekipleri Türkiye'nin hudutlarında uyuşturucuya geçit vermiyor

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul ve Hakkari Esendere Sınır Kapısı'nda uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor. Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen çok sayıda uyuşturucu madde düzenlenen operasyonlar ile ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul ve Hakkari Esendere Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlar çerçevesinde ekipler, İstanbul'da yaklaşık 2 milyon adet Captagon cinsi uyuşturucu hap, Hakkari Esendere Sınır Kapısı'nda 742 kilogram metamfetamin ele geçirdi.