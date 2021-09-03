Gümrük Muhafaza ekiplerince, Esendere Gümrük Kapısı'nda 17 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Esendere Gümrük Kapısında İran üzerinden Türkiye'ye gelen tıra gizlenmiş, toplam 17 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

İran'dan Türkiye'ye boş olarak geldiği beyan edilen bir tır, riskli olarak nitelendirilmesinin ardından X-Ray taramasına sevk edildi. Taramada tırın dorsesinde şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine tır, arama hangarında narkotik dedektör köpekler ile kontrol edildi.

Narkotik dedektör köpeklerin şüpheli yoğunluk tespit edilen kısma tepki vermesi üzerine, tırın soğutucu tertibatının bulunduğu bölüm açıldı. Buraya gizlenmiş, içerisinde beyaz renkli toz madde bulunan şeffaf poşetler bulundu. Poşetlerdeki toz maddeden alınan numunenin uyuşturucu ve kimyevi madde test cihazı ile yapılan analizinde “metamfetamin” cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı.

Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, ele geçirilen 17 kilogram metanfetamin ile uyuşturucu naklinde kullanılan araca el konuldu. Araç sürücüsü gözaltına alındı.