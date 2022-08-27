Gümrük Muhafaza ekiplerinden Ankara ve Çankırı'da kaçak akaryakıt operasyonları

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi tarafından sahte akaryakıt fişi ve kayıt dışı satış yaparak milyonlarca liralık zarara sebep olan akaryakıt kaçakçılarına, Ankara ve Çankırı'da başarılı 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen ilk operasyon Ankara şehir merkezinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonuna oldu. Söz konusu operasyonda araçların aldıkları akaryakıta ilişkin mali fişlerin kayıtlarının yazarkasalardan silindiği ve hiç satış yapılmamış gibi gösterildiği tespit edildi.

Satış yapıldığında kayıtların otomasyon sistemine yansımasını engelleyen düzenek tespit edildi

Araştırmayı derinleştiren ekipler istasyonda bulunan tanklardaki yakıt miktarlarının da doğru tespit edilmesini engelleyen, böylece yapılan usulsüzlüğü gizlemeye yönelik bir düzenek ele geçirdi. Tankların içerisinde bulunan akaryakıt miktarını ölçen sisteme paralel bir sistemin daha olduğu ve bu sistemin istasyonun çatısına gizlendiği tespit edildi. Ayrıca satış tabancalarının olduğu pompanın üst tarafına gizlenmiş ikinci bir pompa beyni ve yazarkasa olduğu ve bu sistemin satış yapıldığında kayıtların otomasyon sistemine yansımasını engellediği tespit edildi.

Tespit edilmesi oldukça zor bir kaçakçılık yöntemini ortaya çıkaran özel ekip uzaktan kumandayla kontrol edilen ve devleti milyonlarca lira zarara uğratan sistemleri çökertti.

Yazarkasayı devre dışı bırakarak satış verilerinin silinmesini sağlayan düzenek ortaya çıkarıldı

Özel Ekibin yürüttüğü diğer bir operasyon ise Çankırı ilinde gerçekleştirildi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibince bir başka akaryakıt istasyonunda yazarkasayı devre dışı bırakarak kayıt dışı satış yapılmasını ve yazarkasadan satış verilerinin silinmesini sağlayan başka bir düzenek ortaya çıkarıldı.

Yapılan aramada ayrıca istasyon binasında düzenekle ilişkili bir adet yazarkasa ve bilgisayar ele geçirildi. İstasyonda korsan bir program kullanılarak bilgisayarla yazarkasa arasında bağlantı kurulup gider göstermek için fiş talep eden mükelleflere akaryakıt satmadan yazarkasadan fiş düzenlendiği tespit edildi.

Bu yöntemler kullanılarak istasyonlarda binlerce litre kayıt dışı akaryakıt satıldığı ve milyonlarca liralık sahte akaryakıt fişi düzenlendiği tespit edildi.