Gümrük muhafaza ekiplerinden kaçak sigara üreticilerine büyük darbe

Ankara'da gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 5 milyon 920 bin adet makaron ele geçirildi.

Gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen saha araştırması ve istihbarat çalışması neticesinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir adresin sigara kaçakçıları tarafından depo olarak kullanıldığı tespit edildi. İzlemeye alınan depodan bazı şahısların ellerinde büyük poşetlerle çıktığı belirlendi. Savcılıktan alınan arama izni ile birlikte harekete geçen Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, depoya düzenlediği operasyonda 5 milyon 920 bin adet boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi. Gümrük muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu ile ele geçirilen milyonlarca makaronun içerisinin tütünle doldurularak sigara üretilmesi ve bu sigaraların yasa dışı yollardan piyasaya sürülmesi engellendi.

Operasyonda kaçak sigara üretiminde kullanılan ürünlere el konulurken, 1 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasal işlem başlatıldı.