Gümrük muhafaza ekiplerinden kaçakçılara büyük darbe

Geçekleştirilen ilk operasyon, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Kapıkule Sınır Kapısı gümrük sahasında gerçekleştirildi. Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir yolcu otobüsü-ray kontrolüne sevk edildi. Yapılan taramada yabancı uyruklu bir yolcuya ait 2 adet valizde şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine yolcuya ait valizler kontrol edildi. Yapılan incelemede 120 adet gelincik kürkü ve 3 adet işlenmiş vizon kürkünden manto bulundu.

İkinci operasyon ise Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarp Sınır Kapısı gümrük sahasında gerçekleştirildi. Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen yabancı uyruklu bir yolcunun valizinde-ray kontrolü esnasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine valizde yapılan aramada 85 adet çinçilla postu, 20 adet sansar postu, 3 adet vaşak postu olmak üzere toplam 108 adet post ele geçirildi.