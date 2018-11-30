Gümüşdere martıların evi haline geldi

Keçiören Belediyesi'nin ödüllü projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisi, şehir yaşamıyla doğal yaşamı bir arada yaşatmaya devam ediyor. Çeşitli kuş türlerinin uğrak noktası haline gelen vadi, bu günlerde martılara ev sahipliği yapıyor.

Keçiören, ilçenin vizyonunu değiştiren Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nde martılara ev sahipliği yapıyor. Çubuk Çayı'nın Kamil Ocak Mahallesi Fruko yanından başlayarak Kalaba Mahallesi girişindeki Atatürk Botanik Parkı'nın bitimine kadar olan 3 bin 100 metrelik alanı kaplayan Gümüşdere Ihlamur Vadisi, son yıllarda göçmen kuşlar için de geçiş güzergâhı oldu. İlçeye yeşil bir çehre sunan vadi; içerisinde bulunan gezinti yolunu, koşu yolunu, bisiklet yolunu, akülü araç yolunu, kaykay parkurunu, çocuk oyun alanlarını, fitness alanlarını, seyir teraslarını kullanmak isteyen vatandaşlara belgesel tadında vakit geçirme imkânı sunuyor. Martılar için de vazgeçilmez yaşam alanı haline gelen Gümüşdere, aynı zamanda Ankara'nın çeşitli bölgelerinden ziyarete gelen vatandaşları da kendine hayran bırakıyor.

Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nin mimarı Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Doğaya dönüş projesi olarak inşa ettiğimiz Gümüşdere bugünlerde martları misafir ediyor. Hayata geçirdiğimiz projemizin doğayla iç içe geçerek kuşlara ev sahipliği yapıyor olması projenin hedefine ulaştığını gösteriyor. Sosyal donatı alanı olmakla kalmayan projemizin tam manayla hedeflediğimiz doğal ortamı vatandaşlarımıza sunuyor olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Ankara'da yaşayan vatandaşlarımızın da vadimizi ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum” çağrısında bulundu.