Gümüşhane Şiran Karatepe Gölet'inde çalışmalar devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Gümüşhane Şiran Karatepe Gölet'inde çalışmaların devam ettiğini açıkladı. DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Yayla Deresi üzerine inşa ettiğimiz ve temelden 46 metre yüksekliğe sahip Şiran Karatepe Göleti inşaatında sona yaklaşıyoruz. Söz konusu göletin inşaatında yüzde 78 fiziki gerçekleşme sağladık” dedi.

Dolgu imalatında yüzde 80'lik bir seviyeye ulaşılan Karatepe Barajı'nın 1.363 hm3 depolama hacmine sahip olacağını kaydeden Genel Müdür Akca, “Barajımızda dolusavak imalatı devam ediyor. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa ettiğimiz barajımızın kret uzunluğu 157 metredir. Bu barajımız ile birlikte, sulama yapılarının da tamamlanmasının ardından Gümüşhane ilimizde 3 bin 340 dekar zirai tarım arazisini su ile buluşturmuş olacağız. Sulu tarım ile birlikte hem çiftçilerimizin ürün kalitesi ve deseni genişleyecek hem de ekonomimize yıllık 8 Milyon Lira katkı sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.