Gündüz bakımevlerine başvurular başladı

Çankaya Belediyesinde 2021-2022 yılı okul öncesi eğitim dönemi için gündüz bakımevlerine başvurular 1 Temmuz'da başladı.

Ankara'ya 12 gündüz bakımevi kazandırarak bin 500'den fazla çocuğa okul öncesi eğitim imkanı sağlayan Çankaya Belediyesi, bu yıl başvuruları e-posta ile alacak. Çankaya Belediyesi kreşlerine 2021-2022 eğitim dönemi için başvurular, 1-9 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerel yönetim düzeyinde Türkiye'de en büyük gündüz bakımevi hizmeti veren ve son 7 yılda 7 yeni kreş açan Çankaya Belediyesi, toplam 12 kreşte bin 500'den fazla çocuğa okul öncesi eğitim imkanı sunuyor. Velilerin çocuğun adı-soyadı, doğum yılı ve tercih edilecek tek gündüz bakımevinin adını, ikamet adresi ve iletişim bilgilerini içeren e-posta ile cgm@cankaya.bel.tr adresine başvurmaları gerekiyor. Başvurularda kapasitesi uygun olan gündüz bakımevlerine tüm çocukların kaydı alınacak. Kapasite fazlası başvuru bulunan gündüz bakımevlerinde ise listeler, ailelerle yapılacak mülakat sonrası sosyal ve ekonomik koşullara göre belirlenecek. Gündüz bakımevleri çocuk kapasiteleri Sağlık Bilim Kurulu'nun tedbir kararları doğrultusunda gerçekleşecek.

Çankaya Belediyesi'nin sunduğu gündüz bakımevi hizmetinin büyük ilgi gördüğünü kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Amacımız çocuklarımıza bilimin ve aklın ışığında eğitim vermek. Ülkemizdeki en kapsamlı ve en kaliteli gündüz bakımevi hizmetini veriyoruz. Çocuklarımızı bilimle, sanatla, felsefeyle, sporla ve farklı kültürlerle tanıştırarak büyütüyoruz. Büyük bir beğeni ve takdir toplayan bu hizmetimiz kendi alanında şimdiden bir marka haline gelmiş durumda. İnanıyorum ki, gündüz bakımevlerimizde ilk eğitimlerini alan çocuklarımız iyi yetişmiş Cumhuriyet bireyleri olacak ve ülkesine hizmet edecek. Böyle bir hizmeti vermekten mutlu ve gururluyum” dedi.