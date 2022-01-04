Güneş enerjisiyle büyük tasarruf

Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji çözümlerini Ankara Altındağ'da hayata geçiren Altındağ Belediyesi, tarihi noktalara güneş enerjili aydınlatma sistemleri kurarak yıllık yaklaşık 250 bin TL tasarruf elde etti.

Altındağ Belediyesi, Hamamönü, Hamamarkası ve Ulucanlar'da kullanılan solar aydınlatma direkleri sayesinde, belediye bütçesinden 250 bin TL tasarruf etti. 286 adet solar aydınlatma direği sayesinde, hem Altındağ'ın hem de dünyanın geleceğine değer katıldı. Altındağ'ın kaynaklarını etkin kullanma konusunda etkili çözümler hayata geçirdiklerini vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Ankara'da ilk kez Altındağ'da hayata geçirilen güneş enerjisi ile aydınlatma uygulaması sayesinde, ödeyeceğimiz elektrik faturasından tasarruf ettik. 1 yılda 250 bin TL paramız belediye kasasında kaldı. Hem doğal ve çevreci bir uygulama hayata geçirdik, hem de bu uygulama sayesinde tasarruf ettik” dedi.

Hem ekonomik, hem çevreci

Solar aydınlatma sistemiyle ilgili bilgi veren Başkan Balcı, şunları kaydetti:

“Hamamönü, Hamamarkası ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde güneş enerjisiyle aydınlanma sistemini kullanıyoruz. Bu bölgelerdeki elektrikli aydınlatma direkleri, güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma direkleriyle değiştirildi. Yaklaşık 2 yıldır bu bölgelerimizde güneş enerjisi ile aydınlatıyoruz sokaklarımızı. Her biri 4,5 metre yüksekliğinde olan, 286 adet solar aydınlatma direğimiz var. Her birinin üzerinde 40'a 40 ölçülerinde güneş enerjisi paneli bulunuyor. Bu paneller sayesinde gün boyu depo edilen güneş enerjisinden, gece boyunca aydınlatmada faydalanıyoruz. Hem ekonomik hem de doğal enerji tüketiyoruz.”

“Uygulamayı yaygınlaştıracağız”

Uygulamanın çok memnuniyet verici sonuçları olduğunu söyleyen Başkan Balcı, “Altındağ'ın diğer bölgelerinde de solar aydınlatma sistemini giderek yaygınlaştırıyoruz. Önce Hamamarkası bölgesinde denedik ve çok verimli olduğunu gördük. Vatandaşlarımız da bizler de çok memnun kaldık. Ardından Hamamönü bölgesinde hayata geçirdik. Burada da amacımıza ulaştık. Bunun üzerine, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde var olan elektrikli aydınlatma direklerini, güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma direkleriyle değiştirdik. Bu uygulamayı, Altındağ'ın diğer alanlarında da hayata geçireceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.