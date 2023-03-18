Güney Afrika Büyükelçisi Letsatsi-Duba'dan enerji sektörüne yatırım çağrısı

Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba ve beraberindeki heyet, ülkesindeki enerji sektörüne yönelik yatırım imkanlarını anlatmak üzere Ankara Sanayi Odası'nı ziyaret etti. ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda ASO Yönetim Kurulu Üyesi Halit Erol ve enerji sektöründe faaliyet gösteren ASO üyesi sanayiciler yer aldı.

Güney Afrika Ankara Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba, Afrika kıtasının 54 ülkeden oluştuğunu ve her ülkenin özel fırsatları olduğunu söyledi. Güney Afrika Cumhuriyeti ile Türkiye'nin ticari ilişkiler açısından büyük potansiyele sahip olduğunu belirten, Letsatsi-Duba, “Bu potansiyeli geliştirmek de bizim elimizde. Şu anda iki ülke arasındaki ticaret hacmi ulaşabileceğimiz rakamların çok altında. Bizim istikrarlı hükümetimiz, dünya kalitesinde altyapımız, iyi bir tüketici pazarımız, yatırımcı dostu ekonomimiz, sağlam ve gelişmiş mali yapımız bulunmaktadır” dedi.

Güney Afrika Cumhuriyetinde yaşanan enerji krizi nedeniyle ciddi enerji yatırım potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Büyükelçi Letsatsi-Duba, “Güney Afrika'nın da dahil olduğu dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesinin kurulmasını sağlayan Afrika Kıtası Serbest Ticaret Alanı Anlaşması (AFCFTA) ile Türk sanayiciler Güney Afrika'da üretim ve yatırım yaparak tüm Afrika'ya hizmet sunabilecektir. Bu anlamda Ankaralı sanayicileri enerji üretimi ve yatırımı konusunda yatırıma davet ediyorum" diye konuştu.

ASO Başkanı Seyit Ardıç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak için işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin çok düşük olduğunu ve bu ticaret hacminin artırılması gerektiğini belirten Ardıç, "Ankara gelişen sanayi altyapısı, üretim kabiliyeti ile Türk sanayisinde öne çıkan şehirlerden birisi haline geldi. Ankara'nın enerji sektörüyle ilgili ciddi potansiyeli var. Bu alandaki firmaların güçleri her geçen gün artıyor ve yurt dışına satışları var. Güney Afrika Cumhuriyeti ile enerji sektörü alanında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda her türlü desteğe hazırız" diye konuştu.