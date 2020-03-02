Güneydoğu Avrupa'da Kültürel Etkileşimler Sempozyumu düzenlenecek

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle 5-6 Mart tarihlerinde “Güneydoğu Avrupa'da Kültürel Etkileşimler” sempozyumu gerçekleştirilecek.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin ev sahipliği yapacağı “Güneydoğu Avrupa'da Kültürel Etkileşimler” sempozyumunda, tarih boyunca Güney Avrupa ülkelerinin birbirleriyle ve diğer komşularıyla olan temasları ve bu temaslar sonucu oluşan kültürel etkileşimler ele alınacak. Savaşlar, ittifaklar, göçler gibi siyasî ve sosyal olayların giyim kuşamdan müziğe, mutfak kültüründen geleneklere kültürel değerlerin değişimi üzerindeki etkilerinin irdeleneceği sempozyumda, kültürel etkileşimlerin sanat, edebiyat, tarih yazımı gibi farklı alanlardaki yansımaları değerlendirilecek.

Yurt içinden ve yurt dışından 50'yi aşkın bilim insanının katılımıyla gerçekleşecek olan sempozyum, ilgili herkesin katılımına açık olacak.