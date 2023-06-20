Güneyin kupa beyi Adana Demirspor, Avrupa'da boy gösterecek

Spor Toto Süper Lig'i dördüncü sırada bitiren Adana Demirspor, tarihinde ilk defa Avrupa sahnesinde boy gösterecek.

Oynadığı futbolla göz dolduran ve Spor Toto Süper Lig'i dördüncü sırada bitiren Süper Lig'in flaş takımı Adana Demirspor, bu sezon ligde adından söz ettirdi. Mavi-lacivertli formayla sahalara çıkan Demirspor, daha önce çok kez çıktığı ve uzun yıllar kaldığı Süper Lig'de oynadığı futbolla beğeni topladı. Adana Demirspor, 1953-1954 futbol sezonunun sonunda Türkiye şampiyonluğu kupasını müzesine taşıyarak tarihi başarıya imza attı. Resmi kuruluş yılı 1940 olan ve Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Adana Demirspor, önümüzdeki sezon Avrupa Konferans Ligi'nde sahneye çıkacak ve tarihinde ilk defa Avrupa müsabakalarında boy gösterecek.

Demiryolcuların mimarlık şaheseri Demirsporlar

“Demiryolları bu ülkeyi uygarlık ve refah ışıklarıyla aydınlatan kutsal bir meşaledir” diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Türkiye demir ağlarla örüldü. Demirspor kulüpleri; doğudan batıya, kuzeyden güneye çelik rayların uzandığı her yerde görev yapan demiryolu çalışan ve idarecilerinin spora olan sevdaları olarak ön plana çıktı. Demiryolcular tarafından 1929 yılında Samsun'da 'Şimendifer Spor' adıyla bir spor kulübü kurulmuş olsa da demiryolcuların aşk hikayesi 1945 yılında resmileşti. İlk resmi Demirspor Kulübü, 1930 yılında Eskişehir'de kuruldu. Bunu 1931'de İzmir, 1932'de de Ankara ve Kayseri Demirspor kulüpleri takip etti. 1942 yılında ise Demirsporların sayısı 48'e ulaştı.

Genel müdüründen işletme müdürüne, müessese müdürlerinden gar müdürlerine kadar her kademedeki idareciler, Demirsporların kurulup gelişmesi için büyük destek verdi.

Güreşte Hamza Yerlikaya, futbolda Fatih Terim ve Fikri Elma, halterde Taner Sağır, su topu-yüzmede Muharrem Gülergin, yüzmede Erdal Acet, krosta Erdenay Oflas gibi nice ünlü sporcular Demirsporların bağrından çıktı.

Bunlardan Erdenay Oflas; Futbol Federasyonu Başkanı, Hamza Yerlikaya; Güreş Federasyonu Başkanı, Fatih Terim; Milli Takımlar Teknik Direktörü olarak görev yaparak, kariyerlerinde önemli başarılara imza attılar.

Güneyin kupa beyi Demirspor

Türk sporuna öncülük eden, çelik raylar üzerinde sporu Anadolu coğrafyasına taşıyan Demirspor ekspresinin Torosları aşarak Adana'ya ulaşması 1940 yılında gerçekleşti. Adana Demirspor, Devlet Demiryolları 6. İşletme Müdürü Eşref Demirağ öncülüğünde kuruldu.

Kuruluşuyla birlikte faaliyette olduğu tüm branşlarda fırtına gibi esen Demirspor, futbolda da adından söz ettirmeyi başardı. Adana Demirspor, Çukurova Ligi'nde 1942-1953 yılları arasında kesintisiz şampiyon oldu.

Selami Tekkazancı ve Fatih Terim gibi Türk futboluna önemli oyuncular kazandıran Demirspor, futboldaki başarısını 1953-1954 sezonunda Türkiye şampiyonluğuyla taçlandırdı.

Şampiyonanın final maçında Ankara Hacettepe Takımı'nı Selami Tekkazancı'nın (Füze Selami) golüyle 1-0 yenerek Türkiye şampiyonu kupasını müzesine götürdü.