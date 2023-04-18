İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Güngören'de 18 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının şüphelisi Kuzey Irak'ta öldürüldü

2007 yılında terör örgütü PKK’nın düzenlediği Güngören’de bir bebek 18 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının şüphelisi Hüseyin Türeli Kuzey Irak’ta öldürüldü.

2007 yılında terör örgütü PKK'nın düzenlediği Güngören'de bir bebek 18 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının şüphelisi Hüseyin Türeli Kuzey Irak'ta öldürüldü.


2007'de Güngören'de PKK terör örgütünün düzenlediği bombalı saldırıda biri doğmamış bebek, 18 kişi öldü. Saldırının faillerinden Hüseyin Türeli, Kuzey Irak'ta kimliği belirsiz kişilerce 6 kuşunla vurularak öldürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.