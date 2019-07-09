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Günlerdir yüzü silinen polis bebeğine ağlıyordu polis amcaları onu bebeksiz bırakmadı

Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM) resmi twitter hesabından yüzü silinen polis bebeği için günlerdir ağlayan 5 yaşındaki minik Yusufa polis bebeği hediye ettikleri anları paylaştı.


Annesinin çamaşır makinesine attığı polis bebeğinin yüzü silindiği için günlerdir ağlayan minik Yusuf'a polis amcaları polis bebek sürprizi yaptı. Kreşe, misafirliğe ve gittiği her yere polis bebeğini götüren Yusuf, annesinin çamaşır makinesine attığı bebeğinin yüzü silindiği için ağlıyordu. Duruma üzülen Yusuf'un anne babası ise Emniyete durumu yazınca polis amcaları harekete geçti. Polis Bebeğinin her anında kendisini koruduğunu düşünen Yusuf'a yeni bir polis bebeği hediye edildi.

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