Günlük ihracat 2 milyar 121 milyon dolar ile rekor tazeledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından ihracat verilerine dair paylaşım yaptı.

Bakan Bolat, ihracatın 23 Haziran'da günlük tarihi rekor ile 2 milyar 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, “Günlük ihracatta 2 milyar dolar eşiği aşılmış oldu” ifadesini kullandı.

Bolat, paylaşımına şöyle devam etti:

“Küresel ekonomide ve ticarette gözlenen zayıf seyre rağmen bu tarihi günlük ihracat değeri ihracatçılarımızın dinamizmini ve mukavemetini göstermektedir. Nitekim 2023 yılı Haziran ayı geçici İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Avro bölgesinde 43,6'ya gerilerken en büyük ticaret ortağımız olan Almanya'da 41,0 ile son 37 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Önümüzdeki dönemde önceliğimiz; katma değeri yüksek sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması ve ithalat ihtiyacının azaltılması yoluyla bir taraftan sağlıklı bir büyüme ortamının sağlanması diğer taraftan makroekonomik istikrarı zedeleyen dış kaynak baskısının azaltılmasıdır.”