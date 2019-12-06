İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gürbulak sınır kapısında 18,4 ton siyanür yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 18,4 ton sodyum siyanür ele geçirildi.


İran'a gitmek üzere Gürbulak Gümrük Kapısına gelecek bir tıra ilişkin Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce alınan ihbar üzerine harekete geçildi. Konu hakkında gerekli araştırma ve inceleme yapılarak elde edilen bulgu ve bilgiler Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi.


Sınır kapısına gelen şüpheli araç, ekiplerce durduruldu. Aracın yükünün resmi belgelerde “sodyum” olarak beyan edilmesine rağmen kimyasal maddenin içerisinde bulunduğu 360 adet varilin üzerinde “sodyum siyanür” ifadesinin bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine aracın etrafında çevre ve insan sağlığına tehdit oluşturmamak üzere gerekli güvenlik önlemleri alındı.


Özel kıyafetler giyen uzmanlar tarafından araçta taşınan maddeden numune alındı. Bakanlığa bağlı uluslararası akreditasyon sahibi laboratuvarda gerçekleştirilen analizler sonucunda yükün sodyum siyanür isimli zehirli kimyasal olduğu tespit edildi.


Araçta bulunan 18 bin 400 kilogram sodyum siyanür maddesine ilişkin sorumlular hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun ilgili maddeleri uyarınca adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.