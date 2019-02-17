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Gürbulak Sınır Kapısı'nda 25 kilogram eroin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda bir aracın içerisinde 25 kilogram eroin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir aracın içerisinde 25 kilogram eroin ele geçirildi.


Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden yapılan analiz sonucu İran üzerinden Türkiye'ye gelen ve yasa dışı olarak uyuşturucu ticareti yapabileceği değerlendirilen bir araç, Taşıt Takip ve İhbar Programları üzerinden inceleme ve takibe alındı.


Söz konusu araç, Gürbulak Sınır Kapısına geldiği sırada İhbar Kayıt Programında uyarı vermesi üzerine X-Ray cihazına sevk edildi. Yapılan tarama neticesinde aracın şoför mahallinde şüpheli yoğunluk tespit edildi.


Bunun üzerine fiziki arama yapılması amacıyla araç arama hangarına sevk edildi. Yapılan detaylı arama sonucunda aracın şoför mahallinde bulunan yatağın altında gizli zulalara yerleştirilmiş piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira değerinde 25 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma ediyor.

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