Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Manisa'nın Akhisar ilçesinde inşa edilen Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlandığını açıkladı.

Akhisar'a yılda 6,13 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlayarak Manisa'nın içme suyu problemini ortadan kaldıracak Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Barajı'nda yeni bir gelişme yaşandı. DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, 1 milyon 100 bin metreküplük dolguyu planlanandan 3 ay önce bitirdiklerini duyurdu. Barajın Akhisar ilçe merkezine içme suyu sağlayacağını belirten Akca, şunları aktardı:

“Baraj, Akhisar ilçe merkezine içme suyu sağlayacak, hem de 24 bin 520 dekar araziye can suyu vererek bölge ekonomisine hayat verecek. Gövde dolgusunu tamamlayarak şu anda inşaatta yüzde 85 fiziki gerçekleşme oranına ulaştık. Vana odası imalatlarını da yakında bitireceğiz. İhalesini yaptığımız Akhisar-Sındırgı karayolu viyadük inşaatı da tamamlanır tamamlanmaz barajda su tutmaya başlayacağız.”

Barajın 33 milyon 390 bin metreküp depolama hacmiyle bölgenin en önemli barajlarından biri olacağını vurgulayan Akca, Akhisar Ovası'nda 24 bin 520 dekar araziyi borulu basınçlı sistemle sulayacaklarını dile getirdi. Akca, “2022 yılı rakamları ile bölge çiftçimiz her yıl ortalama 50 milyon lira daha fazla kazanacak. Üreticimizin yüzü gülecek. Ayrıca proje sayesinde bin 225 kişiye de istihdam olanağı sağlanacak” dedi.

Barajın 2023'te tamamlanması planlanıyor

Temelden yüksekliği 40 metre olan Gürdük Şehit Teğmen Osman Alp Barajı'nın gövdesi kil çekirdekli yarı geçirimli dolgu tipinde projelendirildi. İçme suyu ve sulama amaçlı olarak kullanılması planlanan baraj, 33 milyon 390 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak. Projenin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.