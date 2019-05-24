Güreş Grand Prix Turnuvasında şampiyon Türkiye

İtalya'nın Sassari kentinde düzenlenen Matteo Pellicone Memorial Güreş Grand Prix Turnuvasında Türkiye 3 Altın, 4 Gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile şampiyon oldu.

İtalya Sardunya Adası Sassari City'de düzenlenen ve UWW Ranking Series niteliğindeki Uluslararası Matteo Pellicone Güreş Turnuvasında güreşçilerimiz, Greko-Romen stilde 3 Altın, 4 Gümüş, 3 Bronz, Madalya ile takım halinde Şampiyon oldu.

55 kiloda Hakan Murat Çankaya, Doğuş Ayazcı Nordic sisteminde mücadele ettiler. Hakan Murat Çankaya, İtalyan Freni'yi tuşla yendi. Doğuş Ayazcı ise rakibine yenilmesine rağmen birinci oldu. 130 kiloda Osman Yıldırım ve 63 kiloda Mehmet Çeker altın madalya kazanırken 60 kiloda Ahmet Uyar, 67 kiloda Hacı Karakuş, 82 kiloda Burhan Akbudak, 87 kiloda Doğan Göktaş Gümüş Madalya kazandı. 63 kiloda Kadir Kamal, 72 kiloda Selçuk Can bronz madalya kazandı.

Böylece Greko-Romen milli takımı turnuvada 3 Altın, 4 Gümüş ve 3 Bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanırken takım halinde şampiyonluğu elde etti.

Turnuva bugün serbest stildeki maçlarla devam edecek.