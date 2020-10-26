Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın ‘Ters ve Düz Söyleşileri 2020' etkinliği başlıyor

Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın “Güven Yaşam Ters ve Düz Söyleşileri 2020”nin ilk bölümü 28 Ekim Çarşamba günü Güven Sağlık Grubu sosyal medya kanallarından ve Güven Online mobil uygulamasından canlı yayınlanacak. Konuyla İlgili Güven Eğitim ve Sağlık Vakfından yapılan açıklamada, ‘Sağlık, sanat, kültür alanlarında, yaşamın birleştirici unsurlarından faydalanmak' sloganıyla düzenlenen etkinliğin İlk bölümün konuklarının, tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, Mikrobiyota ve Probiyotik Derneği Başkanı Prof. Dr. Meltem Yalınay ve şarkıcı Barbaros olurken, programın moderatörlüğünü ise iletişim uzmanı ve radyo programcısı Özgür Aksuna üstleneceği bildirildi.

Güven Eğitim ve Sağlık Vakfından yapılan açıklamada toplumun dezavantajlı kesimlerine eğitim, sağlık ve kültür alanlarında fayda sağlamak için çalışmalar yürütüldüğü ve bu kapsamda oluşturulan projede “Güven Yaşam Söyleşileri”, pandemi süreciyle değişen hayat şekillerini düşünerek bu yıl “ters & düz” temasıyla yayınlanacağı bildirildi. Her yıl farklı bir temayla sosyal medya kanallarından izleyicileriyle buluşacak programlarda; sağlık, sanat ve kültür alanlarından öncü isimler bir araya geleceği, programın 2020 yılında yayınlanacak bölümlerinde; “Normallerimiz neydi? Yeni normallerimiz neler oldu?, Artık yeni bir Dünya düzeni mi şekilleniyor?, Neydik, ne olduk?” gibi soruların cevaplarının, alanında uzman konukların farklı bakış açıları ile aranacağı ifade edildi.

Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı bu projesiyle, özellikle pandemi sürecinden en çok etkilenen ileri yaştaki bireylerin sorunlarına dikkat çekmeyi ve yaşlı bakımı konusunda karar vericilere yön vererek destek olmayı hedeflediklerini bildirdi. Açıklamada etkinliğin 28 Ekim Çarşamba günü saat 16.30'da başlayacağı, instagram.com/guvenhastanesi ,youtube.com/guvenhastanesi; ,facebook.com/guvenhastanesi adreslerinden ve Güven Online mobil uygulamasından yayınlanacağı belirtildi.