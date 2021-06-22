Güvenlik personeline profesyonel eğitim

Pandemi dönemi nedeniyle ara verilen eğitimlere yeniden başlayan ANFA Özel Güvenlik Eğitim Kurumu, uygulamalı ve teorik profesyonel eğitimlerle tam donanımlı güvenlik personeli yetiştiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi, Başkent'te yaşayan vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla hizmet vermeyi sürdürüyor.

Başkentlilerin güvenliği için 7/24 sahada görev yapan güvenlik personeline pandemi süreci nedeniyle ara verilen profesyonel eğitimlere yeniden başlandı. ANFA Özel Güvenlik Eğitim Kurumu, personeline uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı ve teorik eğitim veriyor.

Vatandaşların huzurlu ve güvenliği öncelik

ANFA Güvenlik personeli, Büyükşehir'e ait park ve dinlenme alanlarında, caddelerde ve belediye ait birimlerde vatandaşların güvenli bir ortamda vakit geçirebilmesi için kontrol araçları, devriye ve park içi araçları, ATV ve scooter'larla 24 saat esasına göre çalışmaya devam ediyor.

Başkent'in güvenliğinde önemli bir rol üstlenen ve ANFA Güvenlik uzmanları tarafından eğitilen K-9 köpekleri, patlayıcı madde bulmada ve asayiş olaylarında kritik görevlerde yer alıyor. ANFA Güvenlik K-9 Uzman Eğitmenleri, K-9 köpekleri ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği sınavlarda fuar alanlarında görev alma hakkına da sahip oluyor.

K-9 patlayıcı madde arama ve asayiş köpeklerinin yetiştirilmesinin büyük bir özveri istediğini vurgulayan Uzman Eğitmen Serkan Özkan, “Köpeklerimize asayiş, devriye ve bomba eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimleri vermemizin sebepleri köpeklerimiz genelde eğitimlerini tamamladıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu sınava tabi tutuluyor. Personelimiz ve köpeklerimiz sınavda başarılı olurlarsa Ankara Fuar Alanlarında görev yapıyor” dedi.

Tam donanımlı personel yetişiyor

Bünyelerindeki ANFA güvenlik personelinin tam donanımlı yetiştirildiğini ve vatandaşlara her zaman yardımcı olduğunu belirten ANFA Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Murat Aydın, verilen eğitimlerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Personelimize 5088 sayılı yasa kapsamında almış oldukları eğitimlerin yanı sıra ilave olarak özellikli eğitim ve atış eğitimleri veriyoruz. Zaman zaman ihtiyaç duyulduğu anda hizmet içi eğitimlerimiz ve hizmet içi atışlarımız da devam ediyor. Buradaki amacımız hizmette en iyi şekilde personelin eğitime, öğretime ve göreve yatkınlığının artırılmasıdır.''