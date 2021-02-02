Güvercinler için renkli yuvalar

Mamak'ta artık kuşların artık sıcak yuvaları var. Mamak Belediyesi, kış mevsimi nedeniyle doğada yaşayan kuşlar için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü atölyelerinde güvercin yuvası yapıyor.

Daha önce yaban hayvanları için doğaya yem bırakan ve sokak köpekleri için mama kutuları ile besleme odakları yapan ve yerleştiren Mamak Belediyesi, Osmanlı döneminde özellikle serçe, kumru, güvercin gibi kuşların soğuk kış günlerinde barınması için cami, medrese ve türbelerin dış cephesine yapılan kuş evlerini ilçede bulunan ağaçlık alanlara monte ediyor. İnsan elinin ulaşamayacağı noktalara konulan kuş yuvalarıyla, kuşların keskin hava geçişlerinden korunması da amaçlanıyor. Mamak Belediyesi'nin kendi marangozhanesinde imal edilen kuş yuvaları, ekolojik dengeye de katkı sağlıyor. Ahşaptan yapılarak rengarenk boyanan kuş yuvaları, minik sahiplerini ağırlamak üzere ağaçlara yerleştirilecek.