Güzellik yarışmasına katılan tavuklara yoğun ilgi

Ankara'da kümes hayvanları arasında düzenlenen güzellik yarışması vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Meraklıları, şampiyon kümes hayvanlarını görmek için yarışmanın düzenlendiği otele akın etti.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen 4'üncü Kümes Hayvanları Gösterisi vatandaşların ziyaretine açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından yarışma için gelen tavuk ve horozlar ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Irk standartlarına göre kilosu, kanat yapısı, ayak yapısı, ibik, desen, tüy ve göz rengi kıstaslarıyla güzellik yarışmasına katılan 60 ırktan yaklaşık bin 800 kümes hayvanı yurt dışından gelen hakemler tarafından puanlandı. Rengarenk tüyleriyle özel kuş türlerini aratmayan hayvanlar, meraklıların ilgi odağı oldu.

Yarışmayı düzenleyen Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyon Başkanı Özcan Çetin, bu sene 4'üncüsü düzenleniyor. Bundan sonra da yarışmalarımız Ankara'da olacak. Yaklaşık bin 800 hayvanımız var, yüksek ve rekor bir katılım. Avrupa'dan gelen hakemlerden de çok iyi iltifatlar aldık. Bunlar Türkiye'nin gururları” diye konuştu.

Kümes hayvanlarını görmek için Mersin'den gelen Kemal Gök, kümes hayvanlarına çocukluğundan beri meraklı olduğunu söyleyerek, “Sırf hayvanları görmek için geldim. Daha yakından daha çok çeşit hepsini görelim, öğrenelim diye geldik. Çok güzel bir organizasyon, iyi ki geldik” dedi.

Yarışmaya katıldığı kümes hayvanıyla Türkiye Şampiyonu olan Şaban Durak, “Geçen sene 94 alıp, hatalarımı görüp bu seneye hazırlanarak 96 puanı aldım. Hayvanın güzel görünmesi için temizliği bakımı için elimden geleni yaptım. Bir çocuğum gibi ilgilendim. Şampiyon olmak bambaşka bir duygu” ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilere açılan gösteri, 12 Ocak Pazar günü düzenlenecek ödül öreni ile son bulacak.