H Kitap & Kahve artık Ankara'da kitap severlerle buluşuyor

2008 yılında “Sevgi ve Bilgiyle, Varlığın Kalbine” mottosu ile İstanbul Üsküdar'da yayın hayatına başlayan H Kitap & Kahve tüm deneyimiyle artık Ankara'da. Anadolu mutfağının doğal, eşsiz ve leziz tatları ile damaklara, 700 farklı yayınevinden 15.000 farklı kitapla bilgi dünyanıza, maceralarınıza ve hayallerinize hitap eden H Yayınları Ankaralı kitap severlerin Batıkent Yuvaköy'deki yeni alışkanlığı olacak.

Ferah, hijyenik ve sakin ortamı ile binlerce kitabın tadını çıkarmanıza olanak sağlayan H Kitap & Kahve Ankara yalnızca bir yayınevi değil; çocuklar ve yetişkinler için çeşitli atölyeleri, okur - yazar buluşmaları, seminer ve söyleşileri, farklı dallarda gerçekleştirilecek olan kurslarıyla bir kültür merkezi olmayı da hedefliyor.

Çocuklar için dramadan masal anlatımına, felsefeden (p4c) akıl oyunlarına, robotik kodlama atölyelerine kadar birçok farklı alandan uzman ve eğitimciler ile hafta sonlarını Ankaralı çocuklarımız ve anne babaları için daha eğitici ve eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyor.

Yayınevi bünyesinde hayallerine ve deneyimlerine eşlik ettiğiniz yazarlar ile okur arasında her an sohbet etmeyi mümkün kılan H Kitap & Kahve Ankara; düzenlenecek olan imza günleri, okur-yazar buluşmaları, söyleşiler, seminerler ve etkinlikler sayesinde Ankara'da eşsiz bir zaman vadediyor.