Haber spikerlerinden öğretmenlere Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimi

Bu bir kurum, bakanlık ödevi değildir. Bir kuruluş ödevi değildir" dedi.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile TRT Genel Müdürlüğü, bazı özel televizyonların haber spikerleri iş birliğinde öğretmenlere yönelik “Önce Türkçe” projesini başladı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve spikerlerin katılımıyla tanıtımı gerçekleştirilen proje, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, yeterliklerinin artırılmasını hedefleniyor.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkçe'nin öneminde vurgu yaptı. Bakan Selçuk, “Medeniyetimizi kilit taşı olan Türkçeye verdiğimiz önemi tekrar tekrar vurgulamakta hiçbir sakınca yok. Türkçe bizim uygarlığımızın kilit taşıdır. Bütün kültürümüzün taşıyıcısıdır. Dil olmadan düşünce olmaz, düşünce olmadan kültür olmaz. Kültür olmadan medeniyet olmaz. Dolayısıyla insan olmaz, insanlık olmaz” dedi.

Öğretmenlere dil konusunda seslenen Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkçe bizim dil bayrağımız, Türkçe bizim ana sütümüz ve her birimizin Türkçeyi daha güzel kullanmak konusunda bir ömür vahdetse bile alacağı mesafe var. O sebeple bu bitmeyen bir eğitim, bitmeyen bir bilinç alanı. Öğretmenlerimiz Türkçeyi daha iyi kullanması konusunda ne tür desteğe ihtiyaçları varsa biz buradayız. Bütün toplumuzun bütün öğretmenlerimizin hizmetindeyiz. Bu kadar kirletici atmosfere rağmen, bu kadar zayıflatılan dil alanına rağmen bizde ödevimizi yapacağız. Bizde gerekeni yapacağız. Bununla ilgili derinleşen bir şuur sahası oluşturmayı da hedefleyeceğiz.”

Bu bir millet ödevidir

Desteği olan kurum ve kuruluşlara mesajını ileten Bakan Selçuk, “Bu bir millet ödevidir. Bu bir kurum, bakanlık ödevi değildir. Bir kuruluş ödevi değildir. Bu bir ülke ödevidir. Dolayısıyla el birliğiyle omuz vererek bizim Türkçe'mizi geleceğe taşımak konusunda geçmiştekilerle nasıl övünç duyuyorsak bizim de övünç duyulacak şekilde yükseltmemiz lazım. Bunu kesinlikle yaparız. Bunun için olumsuz araçlar olarak belirtilen bir taraftan da Türkçe'mizi yükseltmenin araçlarıdır” dedi.

TGRT HABER Ana Haber Spikeri Ekrem Açıkel, proje de yer aldığından dolayı mutlu olduğunu, aktardı. Açıkel, “Bir değil bir milletin kimliğidir. Türkçe de bizim kimliğimizdir. Kültürümüzü, geçmişimizi, bilgimizi dil sayesinde aktarabiliyoruz. Çok önemli gelişim için. Milli Eğitim Bakanlığı da böyle bir projeye imza attı. İlk kez böyle bir şey yapılıyor. Akşam da Bakan Bey ile sohbet ettik. Onlar çok umutlular. İç eğitimcileri yetiştireceğiz. Bir milyon öğretmen var. Bunlara eğitim verecek olan gazeteciler, bu eğitimi alan kişiler, spikerler ve bülten okuyanlar verecek. Çok ciddi bir farkındalık oluşturacağını düşünüyoruz. Diksiyon, hitabet, beden dili bu bağlamda öğretmenlerimize artı değer katacağını düşünüyoruz. Böyle bir projede olduğumuz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Türkçenin söyleniş kuralları, etkili iletişim, beden dili ve diksiyon başlıklarında gerçekleştirilecek eğitimleri, TRT kurumsal destek sağlarken, Duygu Canbaş, Cem Öğretir, Seda Öğretir, Buket Aydın, Didem Arslan Yılmaz, Nazlı Çelik, Sultan Arınır, Erhan Ertürk, Işıl Açıkkar, Ahmet Arpat, Nihan Günay, Fuat Kozluklu, Ekrem Açıkel, Serkan Bayam, Ceren Bektaş, Cansu Canan Özgen gibi deneyimli haber spikerleri verecek. Mayıs ayında başlayacak program, yıl boyu devam edecek.