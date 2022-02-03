İhlas Haber Ajansı

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Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevk edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye getirildiğini açıkladığı Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye getirildiğini açıkladığı Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


2002 yılında uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren yazar Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesinde baş şüpheli olarak aranan Nuri Gökhan Bozkır, MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilmişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince teslim alınan Bozkır, gözaltı süresinin dolmasının ardından Adli Muayene Polikliniği'ne getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan Bozkır adliyeye sevk edildi.

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