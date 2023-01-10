Habur Gümrük Kapısı'nda 330 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Habur Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan aramalarda 330 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen tırı, yapılan analizler neticesinde riskli olarak değerlendirdi. Tescil işlemlerinin yapılmasının ardından kontrol için-ray taramasına gönderilen araç, şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine arama hangarına alındı. Ekiplerin şüpheli bölgelerde gerçekleştirdiği arama neticesinde, dorsenin tabanında yer alan zulada düzenek kurulduğu tespit edildi. Düzenekte bulunan halat çekildiğinde paket paket cep telefonu çıktığı görüldü. Toplamda 330 adet kullanılmamış cep telefonu ele geçirilirken, telefonların piyasa değerinin 2 milyon 270 bin lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmaya Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.