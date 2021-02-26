Habur Gümrük Kapısı'nda bin 140 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda bin 140 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen risk analizi neticesinde Irak'tan Türkiye'ye gelen üç tır riskli olarak değerlendirildi. Tırların dingil diye tabir edilen tekerlek birleşim noktalarında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Lastikler çıkarıldığında tır dorselerinin tekerlek birleşim noktalarının üçünün kaynak ile kapatıldığı belirlendi. Kapatılan bölgeler açıldığında özel olarak oluşturulmuş gizli bölmeler içerisinde toplam bin 10 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gümrük muhafaza ekipleri ayrıca şüpheli gördüğü yabancı plakalı bir otomobilde de inceleme yaptı. Ekipler, otomobilin motorunun bulunduğu bölümde şüpheli yoğunluk tespit etti. Burada oluşturulan gizli bölmede 130 adet cep telefonu ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin lira olan toplam bin 140 adet kaçak cep telefonuna ve telefonların naklinde kullanılan araçlara el konuldu. Olaylara ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.