Habur'da kaçak tabanca ve "hayalet silah" ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'ye giriş yapan bir otomobilin motor bloğu içerisine gizlenmiş 8 tabanca ve 17 şarjör, bir başka araçta ise kamuoyunda "hayalet silah" olarak bilinen bir tabanca ele geçirildi.

Habur Gümrük Kapısı'nda yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen analiz çalışmasında riskli olarak değerlendirilen bir araç X-ray taramasına sevk edildi. X-ray görüntülerini inceleyen operatörlerce araçta silah bulunabileceğinin tespit edilmesi üzerine patlayıcı ve mühimmat dedektör köpeği devreye alındı. Dedektör köpeğin aracın motor bloğu üzerine yoğunlaşması ve burada bulunan sigorta kapağının altına tepki vermesi üzerine bu bölüm açıldı. Yapılan aramada sigorta kapağı altına gizlenmiş vaziyette siyah renkli poşetlere sarılmış toplam 8 silah ve 17 şarjör ele geçirildi.

Öte yandan, yine şüpheli bulunan bir başka araçta yapılan aramada kamuoyunda "hayalet silah" olarak bilinen bir tabanca bulundu. Gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu araçlarda ele geçirilen silahların Türkiye'ye sokularak yanlış ellere geçmesi engellenirken, araç sürücüleri hakkında Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.