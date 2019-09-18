Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet sevinci

Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) eğitim-öğretim veren Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulu'nun 2018-2019 dönemi mezunları ASO 1.OSB'de düzenlenen törenle okullarına veda etti.

Alternatif Enerji Kaynakları, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Makine ve Elektrik olmak üzere toplam 4 bölümde eğitim öğretim verilen Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan 149 Öğrenci için ASO 1.OSB Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

Mezuniyet törenine Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulu Prof. Dr Ali İhsan Karayiğit, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“2018-2019 dönem mezunlarını uğurlamanın haklı gururunu yaşıyoruz”

Mezuniyet töreninde konuşma yapan ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek mezun olarak yeni bir hayata atılan öğrencilere başarılar diledi. Mezun öğrenciler ile bir arada olmaktan ve onların ve ailelerinin coşkusuna ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tütek, “Hacettepe Üniversitesi ile 2012 yılında başladığımız eğitim serüveninde bugün 2018-2019 dönem mezunlarını uğurlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün okulunuzdan mezun olarak hayatınızda yeni bir sayfa açıyor, eğitim meşalesini, değerli hocalarımızdan edindiğiniz bilgileri sizden sonraki nesillere devrediyorsunuz. Ben burada öğrendiğiniz bilgileri tecrübeyle çok daha ileriye taşıyıp ülkemize güzel hizmetlerde bulunabileceğinize yürekten inanıyorum. Hepinizi teker teker kutluyor, yolunuzun her daim açık olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için el birliği ile çalışın”

Rektör Prof. Dr. Özen, mezun öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini temel alan THE Impact Ranking 2019 sonuçlarına göre, Hacettepe, sadece bir eğitim kurumu olarak değil toplum, çevre ve sağlık üzerine etkileri bakımından da dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına giren tek devlet üniversitesi. Dünya Genel Sıralama tablosunda 87. sıraya oturan Hacettepe, Türkiye'de devlet üniversiteleri içinde ise birinci sırada yer alıyor. Hacettepe, THE Impact Ranking 2019 sonuçlarına göre, Türkiye'den ilk 100'e giren “tek devlet üniversitesi” oldu. Sizler Türkiye'nin en iyi üniversitesinden mezun oluyorsunuz. Birinci görevimiz ülkemize sahip çıkmak ülkemizi yüceltip yükseltmek. Bizlerin ülkemize, millete teşekkür borcumuz var. Bizler de sizler de daha çok çalışarak, hayatın içerisinde artı değer üreterek, bu teşekkür borcunu ödemeliyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; “Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için el birliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur”. Sizleri bugün hayatınızın yepyeni bir dönemine uğurluyoruz. Çalışma hayatınızda başarılı çalışmalarınızı duydukça sizlerle gurur duyacağız. Sizler başardıkça, bizler başarılarınızla mutlu olacağız. Yolunuz hayırlı ve uğurlu, bahtınız açık, başarınız daim olsun. Hacettepeli olmak ayrıcalıktır” diye konuştu.

Tören sonunda öğrenciler sahnede toplu halde keplerini havaya atarak, mezuniyetlerini kutladı.