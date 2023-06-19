Hacı Bayram Veli Müzesi ücretsiz

Hacı Bayram Veli Müzesi açıldığı günden bugüne çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Hacettepe Mahallesi Koyungözü Sokak'ta bulunan müzeye başkentliler adeta akın etti. Herkes müzeyi gezebilsin ve Hacı Bayram Veli'yi daha yakından tanıyabilsin diye müzeyi ücretsiz yaptıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, herkesi Ankara'ya değer katan bu müzeyi ziyaret etmeye çağırdı.

“Bu müze mutlaka görülmeli”

Ankara'nın manevi mimarı Hacı Bayram Veli'ye ait eşyaların ilk defa bir müzede sergilendiğini, müzenin çok değerli eserlere ev sahipliği yaptığını söyleyen Başkan Balcı “Müzede, Hacı Bayram Veli'nin tasavvuf anlayışı, ekolü ve yaşam felsefesi ile, yaşadığı dönemdeki Ankara'nın hayranlık uyandıran kent tarihi ve ahilik kültürü ele alınıyor. Ankara Etnografya Müzesi'nde yıllardır koruma altında bulunan Hacı Bayram Veli Koleksiyonu, ilk kez bir müzede sergileniyor. Bu özel eserleri yakından görmek isteyen herkesi, bu anlamlı müzeyi ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.

Kente dokunan bir müze

“Hacı Bayram Veli Müzesi", başkentin en önemli sembollerinden biri olan Hacı Bayram Veli'nin doğumundan vefatına kadar inşası için emek harcadığı Ankara ile ilişkisini gözler önüne seren bir müze Müzede, etkileşim odaklı bilgilendirme ve sergileme tasarımları yer alıyor. Müze ayrıca, somut ve soyut kültür varlıklarının tematik olarak anlatıldığı, çağdaş müzecilik anlayışıyla dizayn edilen, ziyaretçilerin görsel ve deneysel uygulamalarla keyifli zaman geçireceği yenilikçi bir proje olarak fark oluşturuyor. Müzede; 2 adet boyundan geçmeli yün hırka, 1 adet murakka hırka, 1 adet önü açık hırka, 1 adet keçe külah, 1 adet Bayrami tacı, 1 adet 7 terkli Eşrefi tacı, 1 adet Himmetiye terksiz tacı, 1 adet tarikat sancağı ve dönemin şairlerinin Hacı Bayram Veli üzerine yazdığı şiirlerin bulunduğu levhalar ziyaretçiler ile buluşuyor.