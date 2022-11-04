Hacı Bayram Veli Müzesi'ne ziyaretçi akını

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Hacı Bayram Veli Müzesi, açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğruyor.

Hacettepe Mahallesi Koyungözü Sokak'ta geçtiğimiz ay Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açılan Hacı Bayram Veli Müzesi'ne vatandaşlar adeta akın etti. Ankara'nın çok anlamlı bir müze kazandığını ve Hacı Bayram Veli Müzesi'nin Ankara'ya değer kattığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Ecdadımızın yadigarı olan önemli eserleri ve kültürel değerleri gelecek nesillere sapasağlam ve yakışacak bir şekilde aktarabilmek için elimizden ne gelirse yapıyoruz" dedi.

“Bu eşyalar ilk kez bir müzede sergileniyor”

Ankara'nın manevi mimarı Hacı Bayram Veli'ye ait eşyaların ilk defa bir müzede sergilendiğinin de altını çizen Balcı, “Müzede Hacı Bayram Veli'nin tasavvuf anlayışı, ekolü ve yaşam felsefesi ile yaşadığı dönemdeki Ankara'nın hayranlık uyandıran kent tarihi ve Ahilik kültürü ele alınıyor. Ankara Etnografya Müzesi'nde yıllardır koruma altında bulunan Hacı Bayram Veli koleksiyonu ilk kez bir müzede sergileniyor. Bu özel eserleri yakından görmek isteyen herkesi bu anlamlı müzeyi ziyaret etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.