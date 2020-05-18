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Hacı Bayram Veli Türbesi önünde motosikletle drift yapanlara ceza

Ankara’da Hacı Bayram Veli Türbesi önünde motosikletle drift yapan kişiye trafik cezası ve çekim yapan kişilere sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten dolayı cezai işlem uygulandı.

Ankara'da Hacı Bayram Veli Türbesi önünde motosikletle drift yapan kişiye trafik cezası ve çekim yapan kişilere sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten dolayı cezai işlem uygulandı.


Ankara Valiliğinden Ankara'da Hacı Bayram Veli Türbesinin önünde motosikletle drift yapılarak çekim yapan kişilere ilişkin açıklama yaptı. Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında Ankara'nın bazı tarihi ve kültürel alanlarında motosikletle drift yapılarak çekim yapıldığı şeklinde haberler yer almıştır. 16 Mayıs cumartesi günü gerçekleşen olayla ilgili motosiklet sürücüsüne hız ihlali ve aşırı gürültü nedeniyle trafik cezası, diğer beş kişiye sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesinden dolayı aynı gün 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulanmış ve izinsiz çekim yapmaları sona erdirilmiştir” ifadelerine yer verdi.

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