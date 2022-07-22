Hacı Bektaş-ı Veli'nin kabrinin Polatlı'da olup olmadığı tartışıldı

Polatlı Belediyesinin araştırmaları sonucu düzenlenen toplantıda Hacı Bektaş-ı Veli'nin kabrinin Polatlı'da olup olmadığı konuşuldu.

Mutasavvıf Hacı Bektaş-ı Veli'nin hayatına dair uzun süredir araştırmalarını sürdüren Polatlı Belediyesi, elde edilen yeni bilgi ve bulguları Güldeste Konak'ta düzenlenen toplantıda kamuoyu ile paylaştı. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın katılımlarıyla gerçekleştirilen, “Türkiye ve Polatlı Tarihi Konusunda Yaşanan Yeni Gelişmeler ve Yeni Bulgular Hususunda Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı”nda katılımcılara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş-ı Veli Araştırma Merkezi'ne bağlı akademisyenler ve Hacı Bektaş-ı Veli'nin Polatlı'da yaşadığına, kabrinin Polatlı toprakları üzerinde bulunduğuna dair araştırmalarını sürdüren Polatlı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Murat Kurt tarafından bilgilendirme yapıldı.

Velayetname'de adı geçen tüm bölge isimleri Polatlı'yı işaret ediyor

Firdevsi-i Rumi tarafından kaleme alınan Velayetname adlı eserde Hacı Bektaş-ı Veli'nin yaşamını sürdürdüğü ve defnedildiği yer ve bölge isimlerinin tümünün Polatlı toprakları üzerinde bulunduğuna dair hazırlanan sunum Kurt tarafından gerçekleştirildi. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş-ı Veli Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Taşğın, konuya ilişkin yaptığı konuşmada Hacı Bayram Veli'nin yaşamına ilişkin Velayetname adlı eserde adı geçen Tekke, Bacı, Karacaahmet, Hacı Tuğrul, Suluca, Karahöyük ve Çile Dağı isimlerinin tümünün Polatlı topraklarında, birbirlerine yakın lokasyonlarda bulunduğuna dikkati çekti.

Türkiye ve Polatlı tarihinde Hacı Bektaş-ı Veli ile ilgili yürütülen tüm çalışmalara yeniden yön verecek hususların masaya yatırıldığı toplantıya Alevilik ve Bektaşilik Uzman Araştırmacı İbrahim Bahadır, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Danışmanı Fethullah Güner, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş-ı Veli Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Bostancı, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Abuzer Kalyon ve davetliler katıldı.

Akademisyenler tarihi noktaları yerinde inceledi

Toplantıda Hacı Bektaş-ı Veli'nin Polatlı toprakları üzerinde yaşadığına ve Polatlı'ya defnedildiğine dair bulguların; üniversiteler tarafından başlatılacak olan akademik çalışmalara ve tezlere ışık tutacağı dile getirildi. Polatlı Belediyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen istişare toplantısında gündeme getirilen iddialar katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş-ı Veli Araştırma Merkezi'ne bağlı akademisyenler toplantının ardından Halkla İlişkiler Müdürü Murat Kurt'un rehberliğinde Velayetname'de adı geçen; Tekke Köyü, Hacı Tuğrul Köyü, Hacı Tuğrul Baba Türbesi, Sulucakarahöyük Bölgesi, Bacı Köyü ve Çile Dağı'nı ziyaret ederek bulguları yerinde inceledi.