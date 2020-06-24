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Haftanin'de ağır silah mevzii olarak kullanılan 150 metrelik tünel bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin’de ağır silah mevzii olarak kullanılan 150 metrelik tünel bulunduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin'de ağır silah mevzii olarak kullanılan 150 metrelik tünel bulunduğunu açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Haftanin'de Pençe-Kaplan Operasyonu'nu başarıyla devam ettiren kahraman komandolar, teröristler tarafından kullanılmak üzere geliştirilmiş doğal bir mağara tespit etti. Doğal mağaranın içinde hilti kullanılarak tünel açıldığı ve tünelin uzunluğunun da 150 metreyi bulduğu belirlendi. 120 cm genişliğinde ve 150 cm yüksekliğinde olduğu tespit edilen tünelin PKK'lı teröristler tarafından ağır silah mevzii olarak kullanıldığı değerlendiriliyor. Bulunan mağara ve içerisindeki 150 metre uzunluğundaki tünel, komandolar tarafından kullanılamaz hale getirildi.

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