HAK-İŞ 1 Mayıs haftası hazırlıklarına başladı

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan HAK-İŞ'in ülkemizi ve dünyamızı etkisi altına alan salgın sebebiyle geçen yıl başlattığı ve başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği “1 Mayıs Haftası” etkinliklerini bu yıl da 26 Nisan-1 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki altı gün boyunca gerçekleştireceklerini açıkladı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, “HAK-İŞ olarak ‘1 Mayıs Haftası” kapsamında, dijital platformlarda; illerin meydanlarında, işyerlerimizde ve Türkiye'nin her yerinde olacağız. 1 Mayıs kutlamalarımızda emekçilerimizin taleplerini, çözüm önerilerini ve mesajlarını en etkin şekilde ileteceğiz” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Ülkemizi ve dünyamızı etkisi altına alan Korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, bu yılki 1 Mayıs kutlamalarımızın da maalesef kitlesel bir miting şeklinde gerçekleştirilmesi mümkün görünmemektedir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, bu sene de binlerce emekçi kardeşimizle omuz omuza alanlarda olamayacağız ancak, mesajlarımızı en etkin şekilde iletmek için geçen yıl başlattığımız “1 Mayıs Haftası” kutlamalarımızı bu yıl da gerçekleştireceğiz.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak “1 Mayıs Haftası” kutlamalarımız kapsamında, 26 Nisan -1 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki altı gün dijital platformlarda, illerin meydanlarında, işyerlerimizde ve Türkiye'nin her yerde olacağız.1 Mayıs'ı anlamına uygun olarak tüm Türkiye'de taleplerimizi ilettiğimiz bir gün olarak kutlayacağız. Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu kararı ile örgütlü olduğumuz 81 ilimizde valiliklerin izni çerçevesinde ortak bildiri okunmasını planlıyoruz.

1 Mayıslar birlik, mücadele ve dayanışma günleridir, HAK-İŞ olarak daha fazla dayanışma, daha çok emek ve daha güçlü Türkiye için emekçilerimizin taleplerini, mesajlarımızı tüm platformlardan ileteceğiz. Ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün emekçileri ile bütün mağdur ve mazlumlarıyla dayanışmamızı yineleyeceğiz. Salgının en çok mağdur ettiği emekçilerin haklarını aramak, alın terimizin ve emeğimizin karşılığını almak için mücadelemizi yükselterek devam ettireceğiz.

HAK-İŞ Konfederasyonu, her yıl farklı bir ilde üyelerimizle bir araya gelerek, en coşkulu şekilde 1 Mayısları kutlama geleneği oluşturmuştur. Bu zor günler bittiğinde, binlerce emekçi kardeşimizle daha önce Karabük, Kayseri, Konya, Sakarya, Erzurum, Adana, Şanlıurfa gibi birçok ilde gerçekleştirdiğimiz coşkulu kutlamalara yenilerini eklemeyi, alanlarda en coşkulu şekilde buluşmayı özlemle bekliyoruz. Tüm Emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyorum.”