HAK-İŞ 45'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor

HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 45'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Mahmut Arslan, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

HAK-İŞ Genel Merkezi'nde gerçekleşen basın toplantısında konuşan HAK-İŞ Genel Başkan Mahmut Arslan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde bulunan torba yasa başta olmak üzere çalışma hayatının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanacak olan istihdam paketi hakkında sendika ve konfederasyonlar ile diyalog içerisinde olunması gerektiğini belirten Arslan, “Bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanacak olan istihdam paketi ile ilgili birkaç hususu paylaşmak istiyorum. Her şeyden önce bu paketin hazırlanma sürecinde maalesef sendikalarla, konfederasyonlarla geniş anlamda bir değerlendirme, bir çalışma ve bu çalışmalar ışığında bizim önümüze konulan taslaklar gelmedi. Uzun zamandır aynı yöntem ve usul değerlendiriliyor. Biz bu istihdam paketi de dahil bundan önceki benzer durumlarda ne yazık ki öncelikle basından, daha sonra komisyonlara geldiği zaman haberdar oluyorduk. Bu aslında Türkiye'deki gerçekleştirmek ve uygulamak istediğimiz sosyal diyalog mekanizmaları hususundaki talep ve beklentilerimizi karşılamamaktadır” şeklinde konuştu.

“İşin usul açısından eleştirimiz bu”

TBMM'de gerçekleştirilecek olan torba yasa görüşmelerine değinen Arslan, “Bugün aynı saatlerde Plan ve Bütçe Komisyonunda tasarı görüşülmeye başlanacak. Biz bu süreçte görüşlerimizi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve kamuoyu ile de paylaştık. Uzun bir değerlendirme talebimiz oldu. Tekliflerimizi ve eleştirilerimizi orada yaptık. Umarım komisyon toplantılarındaki arkadaşlarımız da bu görüşlerimizi bizzat orada paylaşacaklar ve bu süreçte sorumluluklarımızı azami ölçüde yerine getirmeye çalışacağız. Ancak bütün bunlar tabii ki bizim açımızdan yeterli değil. Biz daha fazla bu alanda yasama faaliyetlerinde daha etkin, daha fazla, daha geniş zamanda görüşlerimizi ifade etmeyi, ifade edeceğimiz görüşlerimizin de komisyonlarda değerlendirilmesini ve ona göre de çözümlerin bulunmasını talep ediyoruz. İşin usul açısından eleştirimiz bu” ifadelerini kullandı.