HAK-İŞ 81 ilde 1 Mayıs bildirisi okuyacak

HAK-İŞ Konfederasyonu, 30 Nisan'da 81 ilde valiliklerce belirlenecek alanlarda temsili düzeyde katılımcıyla 1 Mayıs bildirisini okuyacak.

Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle bu seneki 1 Mayıs'ı 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında “1 Mayıs Haftası” olarak kutlayacak olan HAK-İŞ Konfederasyonu, 30 Nisan tarihinde 81 ilde valiliklerce belirlenecek alanlarda temsili düzeyde katılımcıyla 1 Mayıs bildirisini okuyacak. Konfederasyondan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “1 Mayısların birlik, mücadele ve dayanışma günleri olduğuna inanan HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 1 Mayıs'ı tüm Türkiye'de taleplerimizi ilettiğimiz bir gün olarak kutlayacağız. Ülkemizi etkisi altına alan salgın sebebiyle bu seneki 1 Mayıs'ı 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında '1 Mayıs Haftası' olarak kutlayacağız. Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu kararı ile örgütlü olduğumuz 81 ilimizde HAK-İŞ İl Başkanlıklarımız aracılığıyla valiliklerimize izin başvurusunda bulunduk. 1 Mayıs günü büyük şehirlerimizde tedbir amacıyla sokağa çıkma yasağının olmasını da dikkate alarak, 30 Nisan 2020 Perşembe günü saat 11.00'de bütün illerde valiliklerimizin belirleyeceği alanlarda HAK-İŞ 1 Mayıs bildirimizi okuyacağız. HAK-İŞ olarak tüm illerimizde belirli sayıda kişinin katılımı ile tüm tedbirlere ve sosyal mesafe kuralına uyarak illerimizin meydanlarında olacağız, taleplerimizi ve önerilerimizi dile getireceğiz. Daha fazla dayanışma, daha çok emek ve daha güçlü Türkiye için emekçilerimizin taleplerini, mesajlarımızı tüm platformlardan ileteceğiz. Bu zor günler bittiğinde binlerce emekçi kardeşimizle alanlarda en coşkulu şekilde buluşacağız” denildi.