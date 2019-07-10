HAK-İŞ Başkanı Arslan: "Büyük Türkiye idealine sahip çıkarak, ülkemizin etkinliğine inanarak aynı yolda devam edeceğiz"

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 2. oturumunda yaptığı konuşmada, "HAK-İŞ davasından ilkelerinden vazgeçmeden büyük Türkiye idealine sahip çıkarak ülkemizin etkinliğine inanarak aynı yolda devam edeceğiz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 2. oturumunda konuştu. Konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a katılımlarından dolayı teşekkür ederek başlayan Arslan, "Liderliğinizde Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük reformlarına imza attınız. 1 milyona yakın taşeron işçiye kadro vererek uluslararası kuruluşlara meydan okudunuz. İşçiler adına size teşekkür ediyorum. Mevsimlik işçilerimize 9 ay 29 gün çalışma imkanını yine siz sağladınız. Onun için size ve hükümetimize teşekkür ediyorum. 9 ay 29 gün olarak belirlenen geçici mevsimlik işçilerin çalışması vizeye bağlı olduğundan hala vizelerinin verilmemiş olmasından arkadaşlarımız adına bu konunun 9 ay 29 gün olarak vizelerinin verilmesi talebini size arz etmiş olalım. İnanıyorum ki gereken bu konuda yapılacaktır. Çaykur'da çalışan arkadaşlarımızla ilgili de anlaştığımız protokol çerçevesinde hareket edileceğine inanıyoruz" dedi.

"Sorunlarımızın sosyal diyalogla çözülmesi bize büyük kolaylık sağlıyor"

HAK-İŞ olarak büyük bir sorumluluklarının olduğunu ifade eden Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben gerçekleştirdiği konuşmasında, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak Amerika tarafından ilan edilmesi üzerine İslam işbirliği teşkilatını olağanüstü toplayarak daha sonra da Birleşmiş Milletler‘de Kudüs statüsüne karşı net duruş sergilemeniz, Kudüs'ün yalnız olmadığını belirtmeniz hepimiz için büyük bir gururdur. HAK-İŞ olarak uluslararası Filistin ve Kudüs'e destek sendikalarını kurduk. 1 Mayıs'ların kaos, gerginlik olarak anıldığı günler yaşadık. Liderliğinizde 1 Mayıs Emek Dayanışma Günü olarak düzenlendi ve tatil ilan edildi. İşçiler adına bu büyük başarıydı, bu başarı sizler vesilesiyle oldu. Bütün meydanların Taksim ,1 Mayıs meydanları olduğundan yola çıkarak 1 Mayıs'ları birlikte kutlamaya başladık. 44 yıllık tarihimiz demokrasi özgürlükten beraberlikten yana olağanüstü dönemlere karşı mücadele yılı olmuştur. HAK-İŞ davasından ilkelerinden vazgeçmeden büyük Türkiye idealine sahip çıkarak ülkemizin etkinliğine inanarak aynı yolda devam edeceğiz. Sosyal diyalog mekanizmasına ne kadar önem verdiğinizi biliyorum. Bütün süreçlerde yasa yapma süreçlerinde bir kısım yönetmelik ve toplu sözleşme gibi sosyal diyalogların hepsinde müzakere yollarının sonuna kadar açıldığını biliyoruz. Bütün sorunlarımızın müzakere yoluyla sosyal diyalogla çözülmesi konusunda kararlığımızın sizin tarafınızdan kabul görmesi bizim açımızdan büyük kolaylık sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"HAK-İŞ olarak sizin liderliğinizdeki ülkemizin geleceğinden şüphemiz yok"

Arslan, "Bugün, yarın yaşanabilecek sorunları masada kalarak kırıp dökmeden, çatışma olmadan birbirimize destek olarak bu sorunların üstesinden geleceğine inanıyorum. Ben ülkemizin gücüne inanıyorum. Bu ülkede yurttaşlar olarak sağımıza solumuza baktığımızda kimseden korkmayan, bölgesinde etkin ve aynı zamanda oyun kurucu bir devlet olma konusundaki kararlılığınızı biz de destekliyoruz. Ben ülkemin geleceğinden eminim. Sizin kızgın demiri soğutalım. Türkiye İttifakı gibi oluşumları destekliyoruz. Bu ülke bizim ve birlikte yaşayacağız. Seçimden sonra ortaya koyduğunuz yaklaşımları son derece önemli buluyoruz. Batı'da ve dünyanın pek çok ülkesinde Türkiye'nin demokrasisi ile ilgili endişe edenleri bir kez daha mahcup ettiniz. HAK- İŞ olarak sizin liderliğinizdeki ülkemizin geleceğinden şüphemiz yok. HAK-İŞ ülkemizin bölgemizin yer yüzünün bütün mazlumlarına borçludur" dedi.