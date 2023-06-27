HAK-İŞ Başkanı Arslan: “Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız”

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bayramların, toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve paylaşmanın en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirten Arslan, “Kurban Bayramı vesilesiyle bir kez daha 6 Şubat tarihindeki büyük depremden etkilenen kardeşlerimizle olan dayanışmamızı hatırlatıyor, deprem bölgesini, ‘unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız' diyoruz” ifadelerini kullandı.

“İslam aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, tüm üyelerimizin, çalışanların, emek hareketinin ve İslam aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bayramlar, hakça paylaşmayı, kardeşçe yaşamayı, büyükleri hatırlamayı, küçükleri sevmeyi, birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi, hoşgörü ve anlayışı yükseltmeyi en güzel anlatan özel günlerdir. Kurban Bayramı vesilesiyle, medeniyetimizde önemli bir yeri olan toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve paylaşmanın bir kez daha hatırlanması ve güçlendirilmesini temenni ediyoruz. Bu bayramı da Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde kaybettiğimiz kardeşlerimizin yasını yüreklerimizde tutarak buruk bir şekilde idrak ediyoruz. Depremden etkilenen kardeşlerimiz başta olmak üzere, muhtaç, çocuk, kimsesiz, yoksul, yaşlı, gazi ve şehit ailelerimiz ile bayramı buruk bir şekilde geçirenlerin unutulmamasını temenni ediyoruz. HAK-İŞ olarak, biz ‘unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız' diyoruz. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi unutmuyor, bütün gücümüzle ve sendikalarımızla birlikte depremzede kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. HAK-İŞ olarak, Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline güveniyor, milletimizin ferasetine, birlik ve beraberlik konusundaki hassasiyetine inanıyoruz. Bugüne kadar her türlü zorluğu aştığımız gibi bundan sonra da içinde bulunduğumuz zorlukların birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde aşılacağına inanıyoruz HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, çalışma hayatına ilişkin sorunların çözümü ve eksikliklerin giderilmesi için bütüncül bir yaklaşımla etkin politikalar ve araçlar hayata geçirilerek emekçilerin yüzyılının da gerçekleşeceğine olan inancımızı Kurban Bayramı vesilesi ile yineliyoruz.”

“Asgari ücrete yapılan ara zammı önemli buluyoruz”

Mesajında, asgari ücrete yapılan ara zammı da değerlendiren Arslan, “Asgari ücrette emekçilerin enflasyona karşı alım gücünün düşmemesi için yapılan ara zammı önemli buluyoruz. Asgari ücretlinin satın alma gücünün korunmasına yönelik ekonomi politikalarının da hızla hayata geçirileceğine inanıyoruz. Asgari ücret artışına bağlı olarak, başta belediyeler olmak üzere ücretleri asgari ücret düzeyinde kalan işçilerin ücretlerinin de yeniden ele alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Başta belediye başkanlarımız ve işverenlerimiz olmak üzere, bütün taraflara, ücretleri asgari ücret düzeyinde kalan çalışanların satın alma gücünün korunması konusunda sorumluluk düşmektedir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, tüm üyelerimizin, çalışanların, emek hareketinin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, barış, huzur ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyoruz” dedi.