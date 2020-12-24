HAK-İŞ “emek” temalı fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Kazanan yarışmacılara ödüllerini Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz verdi. Törenin ardından “HAK-İŞ Emek Fotoğrafları Sergisi” açılışı gerçekleştirildi.

HAK-İŞ “emek” temalı fotoğraf yarışması ödülleri, HAK-İŞ Genel Merkezinde düzenlenen törenle sahiplerine kavuştu. Düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da katıldı.

Bakanlık olarak kültür ve sanatı yayabilmek için her çabaya değer verdiklerini söyleyen Bakan Yardımcısı Yavuz, “sinemadan tiyatroya, müzik sektöründen yayın sektörüne kadar görev alanımıza giren tüm sektörlere desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz. Örneğin; çok zor durumda faaliyetlerini sürdürmeye çalışan, kapanma noktasına gelen özel tiyatrolara bu yıl desteklerimizi 3,5 katına çıkarttık. Katma Değer Vergisi (KDV) ve kira, stopaj gibi indirimlerle önemli tedbirlerin alınmasını sağladık. Yine pandemi sürecinden olumsuz etkilenen, geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen arkadaşlarımız, müzik teknik emekçilerimiz, yorumcu eser sahiplerimizi kapsayan, müzik sektörüne ilişkin ve sektör çalışanlarına ilişkin destek projemizi başlattık. Bu dönemde Bakanlığımız sanat kurumlarında yevmiyeli statüde çalışan yaklaşık 3 bin sanatçı, sözleşmeli statüye geçirilerek özlük haklarında ve sosyal güvenlik haklarında çok önemli iyileştirmeler sağladık. Böylelikle 3 bin sanatçı ve sanat teknik elemanımızın hem maaşlarında hem de sosyal güvenlik haklarında, yıllık izin haklarında iyileştirmeler ve çeşitli kazanımlar sağladık” dedi.

Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sanata ve kültüre desteklerinin devam edeceğini söyleyen Yavuz, “Sanat dünyamızın ve sanatseverlerin merakla ve özlemde beklediği bazı mekanları da birer birer hizmete almaya başladık. En yakın örneği; 3 Aralık'ta Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hizmete açılan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın yeni binası artık Ankara'nın göbeğinde yükseliyor. Sahip olduğu ve sunduğu imkanlarla yaklaşık 15 hektarlık bir alanda Ankara'mıza yakışır bir sanat adasını oluşturmuş olduk ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şimdi sırada restorasyonunu tamamladığımız ve yılbaşından önce açılışını yapacağımız Ankara Resim ve Heykel Müzemiz bulunuyor. Bunlardan sonra herkesin merakla beklediği İstanbul ve hatta Türkiye'nin heyecanla takip ettiği Atatürk Kültür Merkezinde olacak. İnşallah o projemizde önümüzdeki yıl hayata geçecek. Çok gelişkin teknik imkanlarla donatılacak olan bu mekan, kapılarını sevenlerine sanat severlere açtığında sadece İstanbul'u değil, ülkemizi dünya çapında öncü kültür sanat ülkesi yapma hedefinde önemli bir rol üstlenecek” ifadelerini kullandı.

Törenin açılış konuşmacılarından olan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ olarak 2020 yılındaki hedeflerinin hepsine ulaşmalarının gururunu yaşadıklarını söyledi. Sanat ve kültür adına daha yapılması gereken çok şey olduğunu ifade eden Mahmut Arslan “Kültür ve sanat aynı zamanda su ve ekmek gibidir, hayatın doğal olarak bir ihtiyacıdır. Çalışanlar da, emekçiler de emek veriyor, alın teri akıtıyor, üretiyor, mücadele ediyor. Ama bunların da kültür ve sanat alanında ihtiyaçları ve bu konuda hem kendilerinin hem de yapılmış ürünleri takip edip görme ve bizi mutlu edecek etkinlikleri gerçekleştirme konusunda beklentileri de var. Biz bunları yapmak ve başarmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Bu sene ilk defa düzenledikleri “emek” temalı fotoğraf yarışmasına 600'ü aşkın katılım olduğunu ve bu ilgiden ötürü çok memnun olduklarını dile getiren Arslan, her fotoğrafın ve filmin altında bir emek olduğunu ve aslında ödüllendirilmek istenen şeyin bu emek olduğunu söyledi.

Bu sene ilk defa düzenlenen fotoğraf yarışmasının kazananı ise “Dalgalan Bayrağımız” isimli fotoğrafıyla Sebahattin Özveren oldu. İkicilik ödülünü ise “Oltu Taşı” isimli fotoğrafı ile Uğur Sarıoğlu alırken, üçüncülük ödülünü “Emekçi Anne” isimli fotoğrafı ile İlham Kazdal aldı. Son olarak dördüncülük ödülü “Kamış Biçen Kadın” isimli fotoğrafla Abdurrahman Çetin'e verildi. Düzenlenen ödül töreninin ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özkan Özgül Yavuz ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Emek Fotoğrafları Sergisi'nin açılışını gerçekleştirildi.