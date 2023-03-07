HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde üyelerimizin yanındayız”

Yaralarımızı birlikte saracağız. Allah bize bir daha böyle felaketler yaşatmasın” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle açıklamalarda bulundu. Arslan, Konfederasyon olarak Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde hayatını kaybeden insanların acısını hala yaşardıklarını, yaraları sarmak için de bütün güçleriyle ve sendikalarıyla üyelerinin ve Türk milletinin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Arslan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle Yönetim Kurulunun aldığı karar ile HAK-İŞ Kadın Komitesi koordinatörlüğünde kadın üyelerine özel malzemelerden oluşan yardımları deprem bölgesine ulaştırdıklarını belirterek, “Her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kitlesel ve geniş katılımlı etkinliklerle kutlayan HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bu yıl, Yönetim Kurulumuzun aldığı karar gereği HAK-İŞ Kadın Komitemizin koordinatörlüğünde kadın üyelerimize yönelik özel malzemelerden oluşan yardımları deprem bölgesine ulaştırdık. HAK-İŞ Kadın Komite Başkanımız Fatma Zengin'in koordinasyonunda Kadın Komite Temsilcilerimiz, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Elazığ, Adana ve Diyarbakır illerimizde İl Başkanlarımızla birlikte üyelerimizi ziyaret ettiler. Geçmiş olsun ve taziye dileklerimizi ileterek, hazırladığımız hediyelerimizi takdim ettiler” diye konuştu.

“HAK-İŞ olarak, bütün gücümüzle ve sendikalarımızla birlikte milletimizin yanındayız”

Arslan, 8 Martta da HAK-İŞ Kadın Komitelerinin, bulundukları illerde deprem bölgesinden gelen depremzede aileleri ziyaret edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yaşadıkları bütün acılara ve içinde bulundukları zorluklara rağmen hastanelerde, belediyelerde, fabrikalarda, kamu ve özel pek çok işyerinde işinin başında olan üyelerimizi İl Başkanlarımız ve Kadın Komite temsilcilerimiz ziyaret ederek, ‘Yaralarımızı Birlikte Saracağız' mesajı verecek. HAK-İŞ olarak, bütün gücümüzle ve sendikalarımızla birlikte milletimizin yanındayız. Gün yardımlaşma ve dayanışma günüdür, birlik olma günüdür. Bu gün hep beraber yaralarımızı sarıp ayağa kalkma günüdür. HAK-İŞ ve bağlı sendikalarımızın deprem bölgesine yardımları 220 milyonu aştı. Bölgenin normalleşmesi için bu yardımlarımız devam edecek. Devletimizin ve Milletimizin dayanışmasına güveniyoruz. Türkiye bu zorluğun da üstesinden gelecektir Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan Rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi deprem ve benzer afetlerden korusun.”