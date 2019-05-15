HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan basın mensuplarıyla iftarda buluştu

iftar sofrasında buluştu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, basın mensuplarıyla 9. iftar sofrasında bir araya geldi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arslan, “HAK- İŞ olarak işsizlikle mücadelede hükümetin ortaya koyduğu pek çok çabaya destek verdiğimizi biliyorum. Özellikle istihdamın artırılmasında yönündeki teşviklere ve bu teşviklerin sonunda elde edilen olumlu gelişmelerden dolayı da umutlarımızı geleceğe ait beklentilerimizi de güçlendirmiş oluyor. Teşviklerle yeni istihdam oluşturmak belirli bir noktaya kadar mümkün olur” dedi.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Mahmut Arslan, “Kıdem tazminatı konusunda şuana kadar hükümetten bize bir taslak ve teklif gelmedi. Toplu sözleşmelerin bir an evvel sonuçlanmasını istiyoruz. Bizim için önemli olan taşeron sisteminden kadroya geçen arkadaşlarımızın da taleplerinin protokolde yer alması hususudur” ifadelerini kullandı.

Belediyeden çıkarılan işçiler konusunda konuşan Arslan, “Biz günlük olarak güncel rakamlar alıyoruz. Bugünkü rakamlar HAK-İŞ'e bağlı 3 sendikalardan 11 bin 500 üyemizin sendikalarımızdan istifa ettirildiği konusudur. Ağırlıklı olarak İstanbul da Küçükçekmece, Esenyurt. Bolu, Bilecik, Manisa, Aksihar, İzmir Menderes, Artvin ve Antalya Büyükşehir Belediyesi üyelerimiz ağırlıklı olarak istifalara muhataptır. Bazı CHP'li belediyelerde genelgeler yayınlayarak bu konuda sendikalara müdahale edilmemesini bu müdahalelerinin anayasal haklara müdahil olacağından yola çıkarak bir kısım olumlu gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi Ankara Büyükşehir Başkanıdır. Bolu Belediyesi'nden işten çıkarılan 97 arkadaşımız var. İşten çıkarılan arkadaşlarımızla ilgili eylemler devam ediyor. Bugün belediye başkanlarıyla görüşmeler yapıldı. İşten çıkarmaların durdurulmasını ve işten çıkarılanların işe alınmasını aksı halde ilerleyen günlerde Bolu'dan Ankara'ya bir yürüyüş gerçekleştireceğimizi ifade ettik. Bazı belediyelerde baskıların azaldığını görmekteyiz. Ancak buradan ifade edeyim ki bir Büyükşehir Belediye Başkanı falan sendikayla çalışacağını söyleyerek açıkça bize meydan okumasına tavır almaktadır. Bir Büyükşehir Belediye Başkanına yakışmayan bir tavır ve tutumdur. Bir kısım CHP'li bir kısım HDP'li belediyelerde baskılar tehditler bu yıldırma politikaları devam etmektedir” şeklinde konuştu.